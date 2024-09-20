В Хмельницком будут судить бухгалтера детского оздоровительного учреждения, которая купила генератор по завышенной цене

Территориальной общине города был нанесен ущерб на сумму более 400 тысяч грн.

В Хмельницком в суд направлен обвинительный акт в отношении главной бухгалтера одного из детских учреждений для оздоровления Хмельницкого городского совета, купившей генератор по завышенной цене. Об этом сообщает областная прокуратура.

Будучи ответственной за организацию и проведение закупок, она не провела проверку рыночной стоимости генератора и определила победителем торгов экономически невыгодную для заведения фирму.

Как следствие, территориальной общине города нанесен ущерб на сумму более 400 тысяч грн.

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