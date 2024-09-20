У Хмельницькому судитимуть бухгалтерку дитячого оздоровчого закладу, яка купила генератор за завищеною ціною

Територіальній громаді міста було завдано збитків на суму понад 400 тисяч грн.

У Хмельницькому до суду направлено обвинувальний акт стосовно головну бухгалтерку одного із дитячих закладів для оздоровлення Хмельницької міської ради, яка купила генератор за завищеною ціною. Про це повідомляє обласна прокуратура.

Будучи відповідальною за організацію та проведення закупівель, вона не провела перевірку ринкової вартості генератора та визначила переможцем торгів економічно не вигідну для закладу фірму.

Як наслідок, територіальній громаді міста завдано збитків на суму понад 400 тисяч грн.

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