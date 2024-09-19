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У Рівному скерували до примусового лікування неосудного чоловіка, який напав з ножем на касирку супермаркету

21:48, 19 вересня 2024
Чоловіка, який вдерся у магазин і вимагав гроші у продавчині, визнали неосудним.
У Рівному скерували до примусового лікування неосудного чоловіка, який напав з ножем на касирку супермаркету
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У Рівному скерували до суду клопотання про застосування примусових заходів медичного характеру відносно 27-річного чоловіка, який напав з ножем на касирку супермаркету. Про це повідомляє обласна прокуратура. 

Слідство встановило, що ввечері 21 травня цього року мешканець с. Тайкури Рівненського району напав на касирку супермаркету в обласному центрі. Чоловік у масці і каптурі спершу розпилив в обличчя продавчині газ із аерозольного балончика, а потім погрожував ножем, вимагаючи віддати усі гроші з каси.

Однак потерпіла зачинила касовий апарат на ключ, тому зловмисник не зміг забрати з нього кошти. У цей час свідок, який перебував у магазині, почав кликати на допомогу, тож зловмиснику довелося тікати.

Результати проведеної судово-психіатричної експертизи засвідчили, що чоловік на момент вчинення інкримінованого правопорушення за своїм психічним станом не міг усвідомлювати свої дії та керувати ними.

За висновками лікарів, наразі він потребує застосування примусових заходів медичного характеру у вигляді госпіталізації до психіатричного закладу із суворим наглядом, що виключало б його небезпечну поведінку, оскільки донині його психічний стан не змінився.

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