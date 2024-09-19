В Ровно направили к принудительному лечению невменяемого мужчину, напавшего с ножом на кассира супермаркета

Мужчину, который ворвался в магазин и требовал деньги у продавщицы, сочли невменяемым.

В Ровно направили в суд ходатайство о применении принудительных мер медицинского характера в отношении 27-летнего мужчины, напавшего с ножом на кассира супермаркета. Об этом сообщает областная прокуратура.

Следствие установило, что вечером 21 мая этого года житель с. Тайкуры Ровенского района напал на кассира супермаркета в областном центре. Мужчина в маске и капюшоне сначала распылил в лицо продавцу газ из аэрозольного баллончика, а затем угрожал ножом, требуя отдать все деньги из кассы.

Однако потерпевшая закрыла кассовый аппарат на ключ, поэтому злоумышленник не смог изъять из него средства. В это время находившийся в магазине свидетель начал звать на помощь, поэтому злоумышленнику пришлось бежать.

Результаты проведенной судебно-психиатрической экспертизы показали, что мужчина на момент совершения инкриминируемого правонарушения по своему психическому состоянию не мог осознавать свои действия и руководить ими.

По выводам врачей, сейчас он нуждается в применении принудительных мер медицинского характера в виде госпитализации в психиатрическое учреждение со строгим наблюдением, что исключало бы его опасное поведение, поскольку до сих пор его психическое состояние не изменилось.

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