В Винницкой области у военнослужащего с карточки похитили 90 тысяч гривен — подозреваемого задержали

В Винницкой области неоднократно судимый мужчина подозревается в краже 90 тыс. грн с банковской карты военнослужащего. Об этом сообщает Винницкая областная прокуратура.
Отмечается, что 34-летний мужчина, несколько месяцев назад освободившийся из мест лишения свободы, где отбывал наказание за очередную кражу, с целью собственного незаконного обогащения, получил свободный доступ к банковской карте 24-летнего военнослужащего.
Он узнал пароль к банковской карте и с целью собственного обогащения несколькими транзакциями снял 90 тыс. грн и скрылся с места преступления. Похищенными средствами распорядился по своему усмотрению, указывает прокуратура.
Злоумышленник задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.
Судом поддержана позиция прокурора Винницкой окружной прокуратуры и к подозреваемому применена мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога.
За указанное преступление предусмотрено наказание до 8 лет лишения свободы.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.