В Винницкой области у военнослужащего с карточки похитили 90 тысяч гривен — подозреваемого задержали

34-летний мужчина, несколько месяцев назад освободившийся из мест лишения свободы, мог совершить преступление.

В Винницкой области неоднократно судимый мужчина подозревается в краже 90 тыс. грн с банковской карты военнослужащего. Об этом сообщает Винницкая областная прокуратура.

Отмечается, что 34-летний мужчина, несколько месяцев назад освободившийся из мест лишения свободы, где отбывал наказание за очередную кражу, с целью собственного незаконного обогащения, получил свободный доступ к банковской карте 24-летнего военнослужащего.

Он узнал пароль к банковской карте и с целью собственного обогащения несколькими транзакциями снял 90 тыс. грн и скрылся с места преступления. Похищенными средствами распорядился по своему усмотрению, указывает прокуратура.

Злоумышленник задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.

Судом поддержана позиция прокурора Винницкой окружной прокуратуры и к подозреваемому применена мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога.

За указанное преступление предусмотрено наказание до 8 лет лишения свободы.

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