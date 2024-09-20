В Одесской области через суд освободили водный канал от незаконного использования для разведения рыбы

Прокуроры доказали в Верховном Суде незаконность использования водного объекта для разведения рыбы по договору биомелиорации.

Специализированная экологическая прокуратура добилась в Верховном Суде признания договора биологической очистки водного канала в Одесской области недействительным. Суд обязал ответчика прекратить все договорные обязательства и освободить водный объект. Об этом сообщает Офис Генпрокурора.

Установлено, что договор, заключенный между госучреждением и частным обществом сроком на 20 лет, является мнимой сделкой. Фактически под ним скрывается использование искусственного водоема площадью 6 га с земельным участком государственной собственности для разведения и отлова рыбы. При этом никаких средств в бюджет не платило.

Судебная палата для рассмотрения дел земельных отношений и права собственности Кассационного хозяйственного суда согласилась с доводами прокурора и приняла окончательное решение по делу.

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