В Киеве суд наказал мужчину, который едва не убил женщину за отказ восстановить отношения

Мужчина бил женщину ножом в область живота, груди и конечности.

Днепровский районный суд Киева признал виновным мужчину, который с ножом набросился на женщину за ее отказ возобновить отношения. Об этом сообщила пресс-служба столичной полиции.

Событие произошло в ноябре прошлого года в Днепровском районе. Тогда в полицию обратились врачи и сообщили о том, что на автомобильной стоянке они обнаружили 38-летнюю женщину с многочисленными ножевыми ранениями в области живота, груди и конечности, которую госпитализировали в больницу для оказания помощи.

Правоохранители установили, что телесные повреждения потерпевший нанес мужчина, с которым она в тот день разорвала отношения. Нарушитель намеревался возобновить отношения, впрочем, услышав отказ, начал избивать женщину ножом в разные части тела.

Приговором суда фигурант был признан виновным в совершении преступления, предусмотренном ч. 3 ст. 15 ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины, то есть в незаконченном покушении на убийство, и приговорен к девяти годам лишения свободы.

До вступления приговора в законную силу мужчина будет находиться под стражей.

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