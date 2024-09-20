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У Києві суд покарав чоловіка, який ледь не вбив жінку за відмову відновити стосунки

07:58, 20 вересня 2024
Чоловік бив жінку ножем в область живота, грудей та кінцівки.
У Києві суд покарав чоловіка, який ледь не вбив жінку за відмову відновити стосунки
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Дніпровський районний суд міста Києва визнав винним чоловіка, який з ножем накинувся на жінку за її відмову відновити стосунки. Про це повідомила пресслужба столичної поліції.

Подія сталась у листопаді минулого року у Дніпровському районі. Тоді до поліції звернулись лікарі та повідомили про те що, на автомобільній стоянці вони виявили 38-річну жінку з численними ножовими пораненнями в області живота,  грудей та  кінцівки та яку госпіталізували до лікарні для надання допомоги.

Правоохоронці встановили, що тілесні ушкодження потерпілий спричинив чоловік, з яким вона того дня розірвала стосунки. Порушник мав намір відновити відносини, втім, почувши  відмову, почав бити жінку ножем в різні частини тіла.

Вироком суду фігуранта було визнано винним у вчиненні злочину, передбаченому ч. 3 ст. 15 ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України, тобто у незакінченому замаху на вбивство, та засуджено до дев’яти років позбавлення волі.

До набрання вироком законної сили чоловік перебуватиме під вартою.

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