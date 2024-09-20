Чи може роботодавець ініціювати перевірку обґрунтованості видачі лікарняного працівнику — відповідь

Якщо у роботодавця виникли сумніви щодо правомірності видачі чи продовження листка непрацездатності працівнику, він може письмово звернутись до органів ПФУ.

Головне управління Пенсійного фонду України в Запорізькій області роз’яснило, чи може роботодавець звернутися до органів Пенсійного фонду України за проведенням перевірки обґрунтованості видачі працівнику листка непрацездатності.

Відповідно до Закону України від 23.09.1999 № 1105-XIV «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» у разі виникнення сумніву щодо правомірності видачі чи продовження листка непрацездатності страхувальник може письмово звернутись до органів Пенсійного фонду України. У такому разі проведення перевірок обґрунтованості видачі та продовження листків непрацездатності та документів, що є підставою для їх формування, здійснюють уповноважені особи органів Пенсійного Фонду.

Результати проведення перевірок оформлюються та направляються страхувальнику офіційним листом.

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