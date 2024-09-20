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На Черкащині суд покарав чоловіка, який намагався підкупити патрульних

07:00, 20 вересня 2024
Порушник висловив пропозицію надання неправомірної вигоди в розмірі 10 тисяч гривень працівникам поліції за непритягнення його до адміністративної відповідальності.
На Черкащині суд покарав чоловіка, який намагався підкупити патрульних
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На Черкащині засудили 65-річного чоловіка за спробу підкупу поліції. Про це повідомляє Черкаська обласна прокуратура.

Встановлено, що на початку лютого 2024 року на автодорозі в напрямку с. Миколаївка Тернівської ОТГ Черкаського району екіпаж патрульної поліції зупинив автомобіль, водій якого порушив Правила дорожнього руху.

У ході проведення перевірки документів поліцейськими встановлено, що на правопорушника постановою суду у 2023 році накладено адміністративне стягнення у виді штрафу із позбавленням права керувати транспортним засобом строком на 1 рік. Хоча ця постанова суду набрала законної сили та підлягає безумовному виконанню, проте водій злісно її не виконував, продовжуючи керувати належним йому автомобілем.

У подальшому під час складання постанови про накладення адміністративного стягнення, він висловив пропозицію надання неправомірної вигоди в розмірі 10 000 грн працівникам поліції за непритягнення його до адміністративної відповідальності за ч. 4 ст. 126 КУпАП.

Вироком Смілянського міськрайонного суду Черкаської області обвинуваченого визнано винним у вчиненні злочину та призначено покарання у виді штрафу в розмірі 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 17000 грн.

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