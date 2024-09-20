В Черкасской области суд наказал мужчину, который пытался подкупить патрульных

Нарушитель высказал предложение о предоставлении неправомерной выгоды в размере 10 тысяч гривен работникам полиции за непривлечение его к административной ответственности.

В Черкасской области осудили 65-летнего мужчину за попытку подкупа полиции. Об этом сообщает Черкасская областная прокуратура.

Установлено, что в начале февраля 2024 на автодороге в направлении с. Николаевка Терновской ОТГ Черкасского района экипаж патрульной полиции остановил автомобиль, водитель которого нарушил ПДД.

В ходе проверки документов полицейскими установлено, что на правонарушителя постановлением суда в 2023 году наложено административное взыскание в виде штрафа с лишением права управлять транспортным средством сроком на 1 год. Хотя это постановление суда вступило в законную силу и подлежит безусловному исполнению, однако водитель злостно его не выполнял, продолжая управлять принадлежащим ему автомобилем.

В дальнейшем при составлении постановления о наложении административного взыскания, он высказал предложение о предоставлении неправомерной выгоды в размере 10 000 грн работникам полиции за непривлечение его к административной ответственности по ч. 4 ст. 126 КУоАП.

Приговором Смелянского горрайонного суда Черкасской области обвиняемый признан виновным в совершении преступления и назначен наказание в виде штрафа в размере 1000 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан, что составляет 17000 грн.

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