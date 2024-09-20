Может ли работодатель инициировать проверку обоснованности выдачи больничному работнику — ответ

Если у работодателя возникли сомнения в правомерности выдачи или продлении листка нетрудоспособности работнику, он может письменно обратиться в органы ПФУ.

Главное управление Пенсионного фонда Украины в Запорожской области разъяснило, может ли работодатель обратиться в органы Пенсионного фонда Украины за проведением проверки обоснованности выдачи работнику листка нетрудоспособности.

В соответствии с Законом Украины от 23.09.1999 г. № 1105-XIV «Об общеобязательном государственном социальном страховании» в случае возникновения сомнения относительно правомерности выдачи или продления листка нетрудоспособности страхователь может письменно обратиться в органы Пенсионного фонда Украины. В таком случае проведение проверок обоснованности выдачи и продления листков нетрудоспособности и документов, основанных на их формирование, осуществляют уполномоченные лица органов Пенсионного Фонда.

Результаты проведения проверок оформляются и направляются страхователю официальным письмом.

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