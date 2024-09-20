На Одещині через суд звільнили водний канал від незаконного використання для розведення риби

Прокурори довели у Верховному Суді незаконність використання водного об’єкту для розведення риби за договором біомеліорації.

Спеціалізована екологічна прокуратур домоглася у Верховному Суд визнання договору біологічного очищення водного каналу в Одеській області недійсним. Суд зобов’язав відповідача припинити всі договірні зобов’язання та звільнити водний об’єкт. Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.

Встановлено, що договір, який укладений між держустановою і приватним товариством строком на 20 років, є удаваним правочином. Фактично під ним приховується використання штучної водойми площею 6 га з земельною ділянкою державної власності для розведення та вилову риби. При цьому жодних коштів до бюджету товариство не сплачувало.

Судова палата для розгляду справ щодо земельних відносин та права власності Касаційного господарського суду погодилася з доводами прокурора і ухвалила остаточне рішення у справі.

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