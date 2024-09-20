На Вінниччині у військовослужбовця з картки викрали 90 тисяч гривень — підозрюваного затримали

34-річний чоловік, який декілька місяців тому звільнився з місць позбавлення волі, міг зкоїти злочин.

На Вінниччині неодноразово судимий чоловік підозрюється у крадіжці 90 тис. грн з банківської карти військовослужбовця. Про це повідомляє Вінницька обласна прокуратура.

Зазначається, що 34-річний чоловік, який декілька місяців тому звільнився з місць позбавлення волі, де відбував покарання за чергову крадіжку, з метою власного незаконного збагачення, отримав вільний доступ до банківської картки 24-річного військовослужбовця.

Він дізнався пароль до банківської карти та, з метою власного збагачення, кількома транзакціями зняв 90 тис. грн і зник з місця злочину. Викраденими коштами розпорядився на власний розсуд, вказує прокуратура.

Зловмисника затримано в порядку ст. 208 КПК України.

Наразі судом підтримано позицію прокурора Вінницької окружної прокуратури та до підозрюваного застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави.

За вказаний злочин передбачено покарання до 8 років позбавлення волі.

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