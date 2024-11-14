Для кандидатов в апелляционные суды и ВАКС уберут сложный тест на IQ и тест на историю украинской государственности

Комитет одобрил законопроект, который убирает в продолжающихся конкурсах в апелляционные суды и ВАКС тестирование по истории украинской государственности, а также упрощает требования к IQ кандидатов.

Для претендентов в апелляционные суды и Высший антикоррупционный суд отменят сложный тест на IQ. Соответствующий законопроект 11425-д 14 ноября рекомендовал принять во втором чтении и целом Комитет Верховной Рады Украины по вопросам правовой политики.

Так, убирается требование о 75% проходного балла для когнитивного тестирования — ВККС будет определять его самостоятельно. Это так называемый тест на IQ, с которым недавно возникли значительные технические проблемы. Ранее мы публиковали примеры IQ-тестов для ВАКС тут.

Впрочем, как писала «Судебно-юридическая газета», даже без технических проблем IQ-тест успешно сдала бы лишь небольшая группа кандидатов в апелляции, и полученные во время тестирования на когнитивные способности результаты в ВККС назвали «катастрофическими».

Кроме того, мы писали, что из 124 кандидатов, допущенных к сдаче тестирования в составе двух групп, успешно сдали тест только 22 кандидата (17,7% от общего количества).

Также законопроектом предусмотрено, что во время продолжающегося конкурса в апелляционные суды когнитивное тестирование будет проходить по новым правилам, а кандидаты предстоящего отбора в местные суды смогут выбирать специализацию для экзамена.

Кроме того, что не менее важно, ко второму чтению в законопроекте предусмотрено, что в продолжающихся конкурсах в апелляционные суды и ВАКС тестирование по истории украинской государственности не будет проводиться. Это означает, что ВККС в случае принятия этого закона может не спешить с определенными процедурами.

Отметим, что Верховная Рада 29 октября в первом чтении приняла законопроект 11425-д, который, в частности, предусматривает отмену обязательного требования для кандидатов на должности судей набирать за этап тестирования на когнитивные способности не менее 75% от максимально возможного балла. Право устанавливать проходной балл за указанное тестирование предложено предоставить ВККС.

Автор: Наталя Мамченко

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