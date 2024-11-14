Оккупанты расстреляли женщину в окрестностях села Терны Донецкой области — ОГП

Женщина шла по улице, когда российские военные открыли по ней огонь.

В Донецкой области начато расследование по факту убийства гражданского лица российскими оккупантами. Об этом сообщает Офис Генпрокурора.

По предварительным данным, 10 ноября 2024 года в окрестностях села Терны Лиманской общины оккупанты совершили нападение на мирную жительницу. Женщина шла по улице, когда российские военные открыли по ней огонь. В результате выстрела из стрелкового оружия она погибла на месте.

В настоящее время проводятся оперативные следственные действия по установлению всех обстоятельств трагедии и идентификации погибшей.

При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры ведется досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенное с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

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