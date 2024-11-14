Доцент харьковского университета внутренних дел сливал данные об ВСУ — как его наказали

Доцент передавал рф данные о Силах обороны и инфраструктуре Харькова.

В Харькове судили доцента университета, который передавал рф разведывательные данные о Силах обороны и инфраструктуре Харькова. Мужчина был приговорен к 15 годам лишения свободы за государственную измену.

В деле №642/510/24 говорится, что обвиняемый, работавший доцентом кафедры кибербезопасности Харьковского Национального университета внутренних дел, не позднее 10 марта 2023 года установил контакт с украинцем, действовавшим в пользу рф.

Этот человек смог убедить преподавателя сотрудничать и передавать врагу информацию о ВСУ, укрепленных позициях и последствиях ракетных обстрелов.

В конце сентября 2023 мужчина выполнил одну из порученных задач — проверил наличие военных, укреплений и блокпостов на Кузинском мосту Харькова. Впоследствии он передал собранную информацию "товарищу" через Telegram.

В октябре обвиняемому поручили собрать сведения о последствиях ракетной атаки рф на ГП "Харьковский бронетанковый завод", а также направления дальнейшего вывоза техники.

Следующее задание, которое он получил, было связано со сбором и передачей информации о работниках кафедры кибербезопасности и DATA-технологиях факультета №6 ХНУВД.

Доцент сумел собрать данные о характере, ценностных и политических ориентациях отдельных преподавателей кафедры и также направил их в Telegram.

Также 9 ноября злоумышленник должен был отчитаться о местоположении складов организации "The Canada Way", где размещалась гуманитарная помощь для гражданских и ВСУ, для последующего удара по ним. Однако в этот день противоправная деятельность доцента была разоблачена и прекращена сотрудниками СБУ.

В суде обвиняемый свою вину признал полностью.

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