В Одесской области задержали двух мужчин, которые за 17 тысяч долларов обещали «откупить» военнообязанного от службы

Злоумышленники угрожали мужчине, что в случае отказа ухудшат его правовое положение.

В Одесской области правоохранители разоблачили двух злоумышленников, которые за 17 тысяч долларов обещали помочь военнообязанному мужчине избежать службы. Об этом сообщает полиция региона.

Установлено, что 51-летний житель города Южное, занимающий должность уполномоченного по антикоррупционной деятельности на одном из предприятий на территории Одесского района, решил незаконно обогатиться за счет коррупционной деятельности.

«Он заверил своего знакомого, который обратился к нему за помощью, что за денежное вознаграждение сможет повлиять на «нужных людей» в Территориальном центре комплектования и социальной поддержки для снятия его с военного учета по состоянию здоровья. Это позволило бы военнообязанному в дальнейшем беспрепятственно уехать за пределы страны», - рассказали правоохранители.

В схему он привлек знакомого 58-летнего одессита, который имел необходимые связи с должностными лицами ТЦК и СП, уполномоченными принимать соответствующие решения.

Оценили свои услуги злоумышленники в 17 тысяч долларов.

«В дальнейших разговорах с «клиентом» они потребовали передачу денег, угрожая, что в случае отказа, ухудшат его правовое положение», — добавили в полиции.

Задержали правонарушителей одновременно: 58-летний фигурант в Одессе сразу после передачи ему 17 тыс. долларов неправомерной выгоды, а его 51-летнего сообщника – на своем рабочем месте.

«Мы собрали достаточно доказательств, на основании которых обоим фигурантам поставлено в известность о подозрении по ч. 3 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины, в получении неправомерной выгоды для себя за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, совмещенного с требованием такой выгоды. На время досудебного расследования суд избрал им меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере 908 400 грн. Санкция части статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 8 лет с конфискацией имущества», – рассказал начальник следственного подразделения отделения полиции №3 Одесского районного управления полиции №2 ГУНП в Одесской области Максим Мачуский.

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