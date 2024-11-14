На Одещині затримали двох чоловіків, які за 17 тисяч доларів обіцяли «відкупити» військовозобов'язаного від служби

Зловмисники погрожували чоловіку, що у разі відмови, погіршать його правове становище.

На Одещині правоохоронці викрили двох зловмисників, які за 17 тисяч доларів обіцяли допомогти військовозобов’язаному чоловіку уникнути служби. Про це повідомляє поліція регіону.

Встановлено, що 51-річний житель міста Південне, який займає посаду уповноваженого з антикорупційної діяльності на одному з підприємств на території Одеського району, вирішив незаконно збагатитися за рахунок саме корупційної діяльності.

«Він запевнив свого знайомого, який звернувся до нього по допомогу, що за грошову винагороду зможе вплинути на «потрібних людей» в Територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки, для зняття його з військового обліку за станом здоров’я. Це дозволило б військовозобов’язаному в подальшому безперешкодно виїхати за межі країни», — розповіли правоохоронці.

До схеми він залучив знайомого 58-річного одесита, який мав необхідні зв’язки з посадовцями ТЦК та СП, уповноваженими приймати відповідні рішення.

Оцінили свої послуги зловмисники у 17 тисяч доларів.

«В подальших розмовах з «клієнтом» вони почали вимагати передачу грошей, погрожуючи, що у разі відмови, погіршать його правове становище», — додали в поліції.

Затримали правопорушників одночасно: 58-річного фігуранта в Одесі відразу після передачі йому 17 тис. доларів неправомірної вигоди, а його 51-річного спільника - на своєму робочому місці.

«Ми зібрали достатньо доказів, на підставі яких обом фігурантам повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України, в одержанні неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднаному з вимаганням такої вигоди. На час досудового розслідування суд обрав їм запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави в розмірі 908 400 грн. Санкція частини статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до 8 років з конфіскацією майна», - розповів начальник слідчого підрозділу відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області Максим Мачуський.