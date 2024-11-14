Українців 15 листопада чекає мокрий сніг та дощ, а на дорогах – ожеледиця

На дорогах країни, крім півдня, подекуди ожеледиця.

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В Україні у п'ятницю 15 листопада пройде невеликий мокрий сніг та дощ, на дорогах країни, крім півдня, подекуди ожеледиця.

Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

Так, за прогнозами синоптиків, вітер очікується переважно західний, 5-10 м/с.

Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу; вдень 0-5° тепла, у південній частині 4-9°.

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