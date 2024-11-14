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Нардепа Андрія Одарченка засудили на 8 років увʼязнення за спробу підкупу керівництва Мінвідновлення

13:56, 14 листопада 2024
Нардепу призначено покарання у виді 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Нардепа Андрія Одарченка засудили на 8 років увʼязнення за спробу підкупу керівництва Мінвідновлення
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Вищий антикорупційний суд 14 листопада визнав народного депутата Андрія Одарченка винним у спробі підкупити за біткоїни ексголову Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України Мустафу Найєма. Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

Нардепу призначено 8 років позбавлення волі.

Суд зважив на докази, зібрані в ході досудового розслідування детективами НАБУ і прокурорами САП, та визнав депутата винуватим у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 369 КК України.

За вироком суду нардепу призначено покарання у виді 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна та з позбавленням права обіймати певні посади строком на три роки.

Transparency International Ukraine вказує, що ще до початку судових дебатів Одарченко виїхав з України. Його оголосили в розшук, проте нардеп приєднався на засідання онлайн та заявив, що покинув територію України у зв’язку з «небезпекою його життю і здоров’ю».

Вирок ВАКС може бути оскаржений впродовж 30 днів в суді апеляційної інстанції.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», Вищий антикорупційний суд 23 вересня ухвалив рішення стягнути заставу в розмірі 15 млн грн, внесену за народного депутата Андрія Одарченка, та заочно арештувати його.

Під час засідання сторона обвинувачення заявила, що в майбутньому подасть клопотання про здійснення спеціального судового розгляду (за відсутності нардепа), щоб справу можна будо довести до вироку.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», Вищий антикорупційний суд задовільнив клопотання прокурора САП та оголосив у державний та міжнародний розшук народного депутата України IX скликання Андрія Одарченка.

Як зазначається, оголошений у міжнародний розшук депутат підозрюється у наданні неправомірної вигоди голові Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України.

У САП повідомляють, що 18 вересня підозрюваний не з’явився у судове засідання. Про причини неявки нардеп суд та прокурора не повідомив. Захисники також не змогли повідомити суду про місце перебування їхнього підзахисного та наголошують на відсутності зв’язку з ним.

«Зважаючи на це, прокурор у суді ініціював питання щодо стягнення в дохід держави застави, визначеної у якості запобіжного заходу нардепу, накладення на нього грошового стягнення, а також щодо оголошення його в розшук», - вказали у САП.

Крім того, Парламент 10 жовтня ухвалив постанову, яку внесли голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія разом з колегами Анастасією Радіною та Сергієм Іонушасом 12099, яким відкликав Андрія Одарченка з посади члена Комітету з питань антикорупційної політики, а Артема Дмитрука з посади члена Комітету з питань правоохоронної діяльності.

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