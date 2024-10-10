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Нардепів Артема Дмитрука та Андрія Одарченка виключили зі складу комітетів

11:54, 10 жовтня 2024
Верховна Рада відкликала нардепів Артема Дмитрука та Андрія Одарченка, які знаходяться у розшуку, зі складу антикорупційного та правоохоронного комітетів.
Нардепів Артема Дмитрука та Андрія Одарченка виключили зі складу комітетів
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Парламент 10 жовтня ухвалив постанову, яку внесли голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія разом з колегами Анастасією Радіною та Сергієм Іонушасом 12099, яким відкликав Андрія Одарченка з посади члена Комітету з питань антикорупційної політики, а Артема Дмитрука з посади члена Комітету з питань правоохоронної діяльності.

Нагадаємо, Вищий антикорупційний суд 23 вересня ухвалив рішення стягнути заставу в розмірі 15 млн грн, внесену за народного депутата Андрія Одарченка, та заочно арештувати його. 

В свою чергу, 29 серпня Печерський районний суд Києва заочно обрав запобіжний захід народному депутату Артему Дмитруку у вигляді тримання під вартою. Запобіжний захід буде застосовано після повернення Дмитрука в Україну, раніше його було оголошено в міжнародний розшук.

Автор: Наталя Мамченко

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