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Нардепов Артема Дмитрука и Андрея Одарченко исключили из состава комитетов

11:54, 10 октября 2024
Верховная Рада отозвала нардепов Артема Дмитрука и Андрея Одарченко, которые находятся в розыске, из состава антикоррупционного и правоохранительного комитетов.
Нардепов Артема Дмитрука и Андрея Одарченко исключили из состава комитетов
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Парламент 10 октября принял постановление, которое внесли председатель фракции «Слуга народа» Давид Арахамия вместе с коллегами Анастасией Радиной и Сергеем Ионушасом 12099, которым отозвал Андрея Одарченко с должности члена Комитета по антикоррупционной политике, а Артема Дмитрука с должности члена Комитета по вопросам правоохранительной деятельности.

Напомним, Высший антикоррупционный суд 23 сентября принял решение взыскать залог в размере 15 млн грн, внесенный за народного депутата Андрея Одарченко, и заочно арестовать его.

В свою очередь, 29 августа Печерский районный суд Киева заочно избрал меру пресечения народному депутату Артему Дмитруку в виде содержания под стражей. Мера пресечения будет применена по возвращению Дмитрука в Украину, ранее он был объявлен ​​в международный розыск.

Автор: Наталя Мамченко

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