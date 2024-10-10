Бомба чудом не взорвалась.

Скриншот с видео

Саперы ГСЧС на Харьковщине обезвредили 500-килограммовую бомбу, которая упала на частный двор и чудом не взорвалась. Как сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям, произошло это в селе Черкасская Лозовая.

По словам спасателей, взрывоопасный предмет ударился о стену дома, разрушил ее и вошел в грунт.

Специалисты ГСЧС изъяли неразорванную бомбу и транспортировали ее на взрывную площадку.

«Учитывая большую взрывную мощность и вес КАБ-500, а еще коварство врага, который может устанавливать на такие боеприпасы дополнительные взрыватели и глубину вхождения бомбы в землю – такая операция была чрезвычайно опасна», – пояснили в ГСЧС.

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