Международный пункт пропуска через Днестр ограничит движение на 10 дней

Движение на границе с Молдовой временно ограничено из-за ремонтных работ.

Источник фото: UkraineCustoms

На пограничном мосту через реку Днестр, который относится к международному пункту пропуска «Могилев-Подольский - Отач», начинаются ремонтные работы, которые продлятся около 10 суток. Об этом сообщила Государственная таможенная служба Украины.

В течение этого периода возможны ограничения движения транспорта через мост. Государственная таможенная служба обращает внимание перевозчиков и граждан на возможные задержки при пересечении границы и рекомендует учесть эти ограничения при планировании маршрутов через границу Украины и Молдовы.

Обновления о завершении работ будут опубликованы дополнительно.

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