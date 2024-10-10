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Міжнародний пункт пропуску через Дністер обмежить рух на 10 днів

16:01, 10 жовтня 2024
Рух на кордоні з Молдовою тимчасово обмежений через ремонтні роботи.
Міжнародний пункт пропуску через Дністер обмежить рух на 10 днів
Джерело фото: UkraineCustoms
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На прикордонному мосту через річку Дністер, що належить до міжнародного пункту пропуску «Могилів-Подільський – Отач», розпочинаються ремонтні роботи, які триватимуть приблизно 10 діб. Про це повідомила Державна митна служба України.

Протягом цього періоду можливі обмеження руху транспорту через міст. Державна митна служба звертає увагу перевізників і громадян на можливі затримки при перетині кордону і рекомендує врахувати ці обмеження при плануванні маршрутів через кордон України та Молдови.

Оновлення про завершення робіт будуть опубліковані додатково.

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Молдова

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