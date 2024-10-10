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Чи будуть осінні канікули в українських школярів у 2024 році

18:54, 10 жовтня 2024
Міносвіти дозволило школам самостійно визначати структуру і тривалість навчального тижня та канікул, враховуючи безпекові та погодні умови.
Чи будуть осінні канікули в українських школярів у 2024 році
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В Україні триває навчання у межах нового навчального року. Стало відомо, чи будуть осінні канікули у школах України у 2024 році.

Міністерство освіти і науки дозволило педагогічним радам шкіл погоджувати структуру і тривалість навчального тижня, навчального дня, занять, відпочинку між ними, форми організації освітнього процесу.

Тож у межах цього навчального року педагогічні ради шкіл можуть самостійно визначати дати канікул.

У МОН раніше погодили відповідні особливості організації навчального року в умовах війни. Зокрема, тепер педагогічні ради шкіл в Україні мають право самостійно погоджувати не лише дати канікул, а й визначати, чи відправляти учнів на відпочинок восени та навесні, чи організувати для них довший відпочинок взимку. При цьому на місцях мають враховувати безпекові та погодні умови у регіоні.

Загалом зимові канікули у школах України у межах цього навчального року запланували.

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