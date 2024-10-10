Будут ли осенние каникулы у украинских школьников в 2024 году

Минобразования позволило школам самостоятельно определять структуру и продолжительность учебной недели и каникул, учитывая условия безопасности и погоды.

В Украине идет обучение в рамках нового учебного года. Стало известно, будут ли осенние каникулы в школах Украины в 2024 году.

Министерство образования и науки разрешило педагогическим советам школ согласовывать структуру и продолжительность учебной недели, учебного дня, занятий, отдыха между ними, формы организации образовательного процесса.

Поэтому в рамках учебного года педагогические советы школ могут самостоятельно определять даты каникул.

В МОН ранее согласовали соответствующие особенности организации учебного года в условиях войны. В частности, теперь педагогические советы школ в Украине имеют право самостоятельно согласовывать не только дать каникул, но и определять, отправлять ли учащихся на отдых осенью и весной или организовать для них более длительный отдых зимой. При этом на местах должны учитываться условия безопасности и погодные условия в регионе.

В общем, зимние каникулы в школах Украины в рамках этого учебного года запланировали.

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