Бомба дивом не вибухнула.

Скріншот із відео

Сапери ДСНС на Харківщині знешкодили 500-кілограмову бомбу, що впала на приватне подвір’я і дивом не вибухнула. Як повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій, сталося це у селі Черкаська Лозова.

За словами рятувальників, вибухонебезпечний предмет вдарився об стіну будинку, зруйнував її, та увійшов у ґрунт.

Фахівці ДСНС вилучили нерозірвану бомбу й транспортували її на підривний майданчик.

«Враховуючи велику вибухову потужність та вагу КАБ-500, а ще підступність ворога, який може встановлювати на такі боєприпаси додаткові підривники й глибину входження бомби в землю – така операція була надзвичайно небезпечною», – пояснили у ДСНС.

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