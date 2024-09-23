ВАКС стягнув заставу внесену за нардепа Андрія Одарченка та заочно арештував його

23 вересня суддя ухвалив стягнути 15 млн грн застави у дохід бюджету.

Фото: Андрій Одарченко / Facebook

Вищий антикорупційний суд у понеділок, 23 вересня, ухвалив рішення стягнути заставу в розмірі 15 млн грн, внесену за народного депутата Андрія Одарченка, та заочно арештувати його. Про це повідомляє Transparency International Ukraine.

Як зазначається, кошти внесли у листопаді 2023 року, що дозволило Одарченку вийти з СІЗО.

В ході сьогоднішнього засідання сторона обвинувачення заявила, що в майбутньому подасть клопотання про здійснення спеціального судового розгляду (за відсутності нардепа), щоб справу можна будо довести до вироку.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», Вищий антикорупційний суд задовільнив клопотання прокурора САП та оголосив у державний та міжнародний розшук народного депутата України IX скликання. За інформацією медіа, мова йде про Андрія Одарченка.

Як зазначається, оголошений у міжнародний розшук депутат підозрюється у наданні неправомірної вигоди голові Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України.

У САП повідомляють, що 18 вересня підозрюваний не з’явився у судове засідання. Про причини неявки нардеп суд та прокурора не повідомив. Захисники також не змогли повідомити суду про місце перебування їхнього підзахисного та наголошують на відсутності зв’язку з ним.

«Зважаючи на це, прокурор у суді ініціював питання щодо стягнення в дохід держави застави, визначеної у якості запобіжного заходу нардепу, накладення на нього грошового стягнення, а також щодо оголошення його в розшук», - вказали у САП.

Крім того, голова Комітету Верховної Ради з питань антикорупційної політики Анастасія Радіна внесла проєкт постанови 12045, яким пропонується відкликати народного депутата України Андрія Одарченка, з посади члена Комітету з питань антикорупційної політики, обраного за квотою фракції «Слуга народу».

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