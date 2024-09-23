ВАКС взыскал залог внесенный за нардепа Андрея Одарченко и заочно арестовал его

23 сентября судья постановил взыскать 15 млн грн залога в доход бюджета.

Фото: Андрей Одарченко / Facebook

Высший антикоррупционный суд в понедельник, 23 сентября, принял решение взыскать залог в размере 15 млн грн, внесенный за народного депутата Андрея Одарченко, и заочно арестовать его. Об этом сообщает Transparency International Ukraine.

Как отмечается, средства внесли в ноябре 2023 года, что позволило Одарченко выйти из СИЗО.

В ходе сегодняшнего заседания сторона обвинения заявила, что в будущем подаст ходатайство об осуществлении специального судебного разбирательства (при отсутствии нардепа), чтобы дело можно было довести до приговора.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Высший антикоррупционный суд удовлетворил ходатайство прокурора САП и объявил в государственный и международный розыск народного депутата IX созыва. По информации медиа, речь идет об Андрее Одарченко.

Как отмечается, объявленный в международный розыск депутат подозревается в предоставлении неправомерной выгоды главе Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Украины.

В САП сообщают, что 18 сентября подозреваемый не явился в судебное заседание. О причинах неявки нардеп суд и прокурора не сообщил. Защитники также не смогли сообщить суду о месте нахождения их подзащитного и отмечают отсутствие связи с ним.

«Учитывая это, прокурор в суде инициировал вопрос об взыскании в доход государства залога, определенного в качестве меры пресечения нардепу, наложении на него денежного взыскания, а также об объявлении его в розыск», - указали в САП.

Кроме того, глава Комитета Верховной Рады по вопросам антикоррупционной политики Анастасия Радина внесла проект постановления 12045, которым предлагается отозвать народного депутата Украины Андрея Одарченко с должности члена Комитета по антикоррупционной политике, избранного по квоте фракции «Слуга народа».

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