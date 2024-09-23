В Киевской области будут судить злоумышленников, которые поставляли в Украину наркотиков под видом детских игрушек

Наркотические средства доставляли с помощью международных отправок в коробках из-под детских игрушек и одежды.

В суд направлен обвинительный акт в отношении трех членов организованной преступной группы по факту контрабанды наркотических средств с целью их сбыта. Об этом сообщает Киевская областная прокуратура.

По данным следствия, трое жителей Житомира наладили канал контрабандного перемещения каннабиса и кокаина из Канады в Украину. Наркотические средства доставляли с помощью международных отправок в коробках из-под детских игрушек и одежды. После получения «товара» его фасовали и отправляли для дальнейшего сбыта по всей стране.

Во время проведения обысков правоохранительными органами изъяты международные отправления, в частности, 6 кг особо опасного наркотического средства каннабиса и 15 г кокаина.

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