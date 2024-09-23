Можно ли использовать возвратную финпомощь для выплаты зарплаты — ответ ГНС

Можно ли выплатить заработную плату с наличных, поступивших в результате полученной или возвращенной финансовой помощи, взносов в уставный капитал.

Главное управление ГНС в Житомирской области разъяснило, можно ли выплатить заработную плату с наличных, поступивших в результате полученной или возвращенной финансовой помощи вкладов в уставный капитал.

Во исполнение ст. 33 Закона Украины от 20 мая 1999 года № 679-XIV «О Национальном банке Украины» с изменениями и дополнением и с целью усовершенствования наличных расчетов постановлением Правления Национального банка Украины от 29 декабря 2017 года № 148 утверждено Положение о ведении кассовых операций в национальном Украина.

Подпунктом 4 п. 3 разд. I Положение № 148 определено, что наличная выручка (наличные) – сумма фактически полученной наличности от реализации продукции (товаров, работ, услуг), а также от операций, непосредственно не связанных с реализацией продукции (товаров, работ, услуг) и иного имущества.

Выплаты, связанные с оплатой труда – выплаты, отнесенные к фонду оплаты труда, а также к другим выплатам, не относящимся к этому фонду согласно Инструкции по статистике заработной платы, утвержденной приказом Государственного комитета статистики Украины от 13.01.2004 № 5, зарегистрированным в Министерстве юстиции Украины 27 января 2004 года под № 114/8713.

Согласно п. 17 разд. II Положения № 148 субъекты хозяйствования используют наличную выручку (наличность), в том числе наличные деньги, полученные у поставщика платежных услуг, для обеспечения потребностей, возникающих в процессе их функционирования, а также для проведения расчетов с бюджетами и государственными целевыми фондами по налогам и сборами (обязательными платежами).

Субъекты хозяйствования не имеют права накапливать наличную выручку (наличку) в своих кассах сверх установленного лимита кассы для осуществления расходов до наступления сроков этих выплат.

При этом, абзацем третьим п. 6 разд. II Положения № 148 определено, что субъекты хозяйствования имеют право осуществлять наличные расчеты в течение одного дня по одному или нескольким платежным документам, в частности, с физическими лицами – в размере до 50000 гривен включительно.

Субъекты хозяйствования в случае снятия наличных денежных средств со счетов с целью осуществления наличных расчетов с физическими лицами обязаны предоставлять по запросу поставщиков платежных услуг подтверждающие документы, на основании которых осуществляются такие наличные расчеты, необходимые поставщикам платежных услуг для осуществления мер надлежащей проверки клиента учетом риск-ориентированного подхода.

Платежи сверх установленных предельных сумм проводятся через поставщиков платежных услуг путем перевода средств со счета на счет или внесения средств в кассы поставщиков платежных услуг для последующего их перевода на счета. Количество субъектов хозяйствования и физических лиц, с которыми производятся наличные расчеты, в течение дня не ограничивается.

Указанные ограничения наличных расчетов распространяются на расчеты по сделкам, предметом которых есть любые материальные и нематериальные блага, которые могут быть оценены в денежной форме, в том числе на полученную/возвращенную финансовую помощь и взносы в уставный фонд.

Учреждение/предприятие имеет право хранить в кассе наличные деньги для выплат, которые относятся к фонду оплаты труда и осуществляются за счет наличной выручки, сверх установленного лимита кассы в течение трех рабочих дней со дня наступления сроков этих выплат в сумме, указанной в переданных в кассу сведениях в рассрочку наличные.

Учитывая изложенное, ограничений по использованию наличных средств, поступивших в кассу, в частности, в результате полученной/возвращенной финансовой помощи, взносов в уставный фонд, для выплаты заработной платы действующим законодательством не установлены. При этом хранить наличные деньги в кассе для выплаты заработной платы сверх установленного лимита кассы предприятие имеет право в течение трех рабочих дней со дня наступления сроков этих выплат.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.