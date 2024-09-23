СБУ обезвредила оперативно-боевую группу российского гру, которая готовила силовой захват власти в Одессе

Как отмечают в СБУ, в результате спецоперации задержали руководителя вражеского очага и его «правую руку».

Служба безопасности Украины сообщила о нейтрализации оперативно-боевой группы военной разведки рф в Одессе.

Как отмечают в СБУ, в результате спецоперации задержали руководителя вражеского очага и его «правую руку». У них изъяли более 70 единиц огнестрельного оружия с оптическими прицелами и боеприпасами, а также бронежилеты, шлемы, баллистические очки и другое тактическое снаряжение.

«По инструкции российской спецслужбы еще в начале полномасштабного вторжения рф злоумышленники готовились к силовому захвату госучреждений на Одещине. Кроме штурмов админзданий фигуранты должны были атаковать Силы обороны с тыла, если бы оккупанты приближались к портовому городу», - пишут в СБУ.

По информации следствия, после неудач рф на фронте эту оперативно-боевую группу перевели в режим ожидания и активировали только летом 2024 года, когда она получила тайные задачи. Но, как отмечают в СБУ, вражеские намерения были сорваны.

По материалам дела, резидентом (старшим) агентурно-боевой группы российского гру был 49-летний житель временно оккупированного Крыма.

«После захвата полуострова он переехал в Одессу, где в начале полномасштабной войны начал формировать оперативно-боевые отряды под видом нескольких общественных организаций.

Для общественности ОО занимались вопросами военной истории, экологии и юриспруденции, а на самом деле создали подпольные группы: снайперов, разведки, связи, оперативного обеспечения и одну из основных – штурмовую группу.

В подборе потенциальных кандидатов фигуранты предпочитали граждан со специальными навыками, опытом ведения боевых действий или узкопрофильных специалистов», - рассказывают в СБУ и добавляют, что участникам группы обещали «должности» в местной оккупационной администрации рф.

В общей сложности фигуранты завербовали в состав вражеского очага более двух десятков человек, которые подчинялись своему руководителю по принципам военной иерархии, отмечают в Службе безопасности.

В ходе обысков у фигурантов кроме оружия и тактического снаряжения также были изъяты инструкции по п одрывнойдеятельности, холодное оружие, в частности с логотипом спецслужб рф, и компьютерную технику с доказательствами преступлений.

На основании собранных доказательств следователи СБУ сообщили задержанным о подозрении по статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 28, ч.1 ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти, совершенные по предварительному сговору группой лиц);

чч. 1, 3 ст. 260 (создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований).

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