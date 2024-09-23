В Житомирской области разоблачены два злоумышленника, которые требовали у судьи 15 тысяч долларов несуществующего долга

Подозреваемые почти год систематически звонили по телефону судье, оказывали психологическое давление, угрожая ей создать проблемы в работе.

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В Житомирской области разоблачены два гражданина, которые требовали у судьи несуществующий долг в сумме 15 тысяч долларов. Об этом сообщает Житомирская областная прокуратура.

По данным следствия, инициировал вымогательство и шантаж мужчина, ранее знакомый с судьей. Впоследствии привлек свою сожительницу.

«Подозреваемые почти год систематически звонили по телефону судье, оказывали психологическое давление, угрожая ей создать проблемы в работе», — отметили в прокуратуре.

Сначала они требовали 1 тысячу евро. Впоследствии сумму увеличили до указанной и отправили уведомление, что «включили счетчик».

Для передачи средств вымогатели назначили встречу на автодороге в Коростенском районе.

Правоохранители задержали подозреваемого сразу после получения оговоренной суммы, которая в гривневом эквиваленте составляет более 740 тысяч гривен.

По ходатайству прокурора мужчине избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога, женщине – круглосуточный домашний арест.

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