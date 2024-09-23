На Житомирщині викрито двох зловмисників, які вимагали у судді 15 тисяч доларів неіснуючого боргу

Підозрювані майже рік систематично телефонували судді, вчиняли психологічний тиск, погрожуючи їй створити проблеми у роботі.

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На Житомирщині викрито двох громадян, які вимагали у судді неіснуючий борг у сумі 15 тисяч доларів. Про це повідомляє Житомирська обласна прокуратура.

За даними слідства, ініціював вимагання та шантаж чоловік, який раніше був знайомий з суддею. Згодом залучив свою співмешканку.

«Підозрювані майже рік систематично телефонували судді, вчиняли психологічний тиск, погрожуючи їй створити проблеми у роботі», — зазначили у прокуратурі.

Спочатку вони вимагали 1 тисячу євро. Згодом суму збільшили до зазначеної та надіслали повідомлення, що «ввімкнули лічильник».

Для передачі коштів вимагачі призначили зустріч на автодорозі у Коростенському районі.

Правоохоронці затримали підозрюваного відразу після одержання обумовленої суми, що у гривневому еквіваленті становить понад 740 тисяч гривень.

Наразі за клопотанням прокурора чоловіку обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою з правом внесення застави, жінці – цілодобовий домашній арешт.

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