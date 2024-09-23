Трамп заявив, що не балотуватиметься на наступних виборах президента, якщо програє в листопаді

Дональд Трамп сказав, що не балотуватиметься знову, якщо програє, «це все»

Джерело фото: REUTERS/Brian Snyder

Експрезидент США та кандидат від Республіканської партії Дональд Трамп заявив, що не балотуватиметься на виборах 2028 року, якщо програє в листопаді поточного року. Про це повідомляє агентство Reuters.

Відповідаючи на запитання, чи планує він взяти участь у наступних президентських виборах у 2028 році, якщо не здобуде перемогу цьогоріч, Трамп відповів:

«Ні, я не хочу. Думаю, що це буде – це буде все. Я взагалі цього не бачу».

«Сподіваюся, ми досягнемо успіху», – додав він, маючи на увазі вибори президента, які відбудуться 5 листопада.

Як писала «Судово-юридична газета», кандидатка у президенти США від Демократичної партії Камала Гарріс випереджає свого опонента-республіканця Дональда Трампа на 5 пунктів, згідно з опитуванням NBC News. За шість тижнів до виборів Гарріс отримує підтримку 49% зареєстрованих виборців, тоді як Трамп — 44%.

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