Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер завів сибірське кошеня, яке тепер живе на Даунінг-стріт, фото

Кошеня приєдналося до компанії кота Ларрі, який живе в резиденції.

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер показав першу фотографію свого нового сибірського кота на прізвисько Принц. Про це повідомляє dailymail.

Кошеня приєдналося до компанії кота Ларрі, який живе в резиденції.

Прем’єр-міністр сфотографувався за своїм столом із Принцем, який своїми лапками займається паперами.

Кір Стармер розповів, що пухнастий був «частиною угоди» з його дітьми. Вони погодилися переїхати тільки тоді, коли їм пообіцяли німецьку вівчарку. Але розміри нової квартири не дозволили, і тоді вдалося «сторгуватися» до ще одного кота (прем'єр уже перевіз до будинку №10 свою кішку на прізвисько Джоджо).

Старожил Даунінг-стріт кіт Ларрі вже відреагував на появу нового сусіда. «Мій статус найкрасивішого кота на Даунінг-стріт залишається незаперечним», - написано на його сторінці в X.

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