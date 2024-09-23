Практика судів
  1. Фото
  2. / У світі

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер завів сибірське кошеня, яке тепер живе на Даунінг-стріт, фото

15:54, 23 вересня 2024
Кошеня приєдналося до компанії кота Ларрі, який живе в резиденції.
Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер завів сибірське кошеня, яке тепер живе на Даунінг-стріт, фото
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер показав першу фотографію свого нового сибірського кота на прізвисько Принц. Про це повідомляє dailymail.

Кошеня приєдналося до компанії кота Ларрі, який живе в резиденції.

Прем’єр-міністр сфотографувався за своїм столом із Принцем, який своїми лапками займається паперами.

Кір Стармер розповів, що пухнастий був «частиною угоди» з його дітьми. Вони погодилися переїхати тільки тоді, коли їм пообіцяли німецьку вівчарку. Але розміри нової квартири не дозволили, і тоді вдалося «сторгуватися» до ще одного кота (прем'єр уже перевіз до будинку №10 свою кішку на прізвисько Джоджо).

Старожил Даунінг-стріт кіт Ларрі вже відреагував на появу нового сусіда. «Мій статус найкрасивішого кота на Даунінг-стріт залишається незаперечним», - написано на його сторінці в X.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Необхідно запровадити інститут наставництва для новопризначених суддів – НШСУ

У Національній школі суддів придумали, як підвищити ефективність роботи суддів, які були щойно призначені на посади.

Анастасія Радіна заявила, що не можна знижувати зарплату в антикорупційних органах

Голова Антикорупційного комітету Ради заявила, що спеціаліст антикорупційного органу отримує 17 тисяч грн, але дані дашборду зарплат Мінфіну демонструють цифру від 43 тисяч грн.

Суддів безкоштовно навчатимуть англійської мови – НШСУ

Навчання поки що пропонується зробити добровільним.

Для підрахунку окладів НАБУ і НАЗК у 2025 році не будуть застосовувати «занижений» прожитковий мінімум

На відміну від суддів, прокурорів, податківців та митників, для НАБУ, ДБР і НАЗК оклади будуть рахувати із суми «звичайного» прожиткового мінімуму в 3028 грн.

Кандидати в судді з числа учасників добору 2024 року складатимуть 10 тестувань та практичних завдань

У ВККС кажуть, що готуватися до участі у доборі потрібно якісно, адже кількість тестувань та іспитів буде рекордною.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Тарас Бисага
    Тарас Бисага
    суддя Закарпатського апеляційного суду
  • Лариса Татарчук
    Лариса Татарчук
    голова Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська
  • Олена Осіпова
    Олена Осіпова
    суддя Сумського окружного адміністративного суду
  • Антон Рупак
    Антон Рупак
    суддя Вінницького апеляційного суду