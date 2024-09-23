Артем Котенко з піснею «ДІМ» – Україна визначилася з представником на дитяче Євробачення

Представляти Україну на міжнародному конкурсі «Дитяче Євробачення-2024 буде Артем Котенко з піснею «ДІМ».
Фінал конкурсу відбудеться в іспанському Мадриді 16 листопада.
Як писала «Судово-юридична газета», переможця Нацвідбору визначили за результатами голосування журі (50%) та глядачів (50%). Глядацьке онлайн-голосування відбувалося у два етапи.
Нагадаємо, серед конкурсантів були:
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