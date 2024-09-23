Артем Котенко з піснею «ДІМ» – Україна визначилася з представником на дитяче Євробачення

Артем Котенко представить Україну на Дитячому Євробаченні-2024 в Мадриді.

Представляти Україну на міжнародному конкурсі «Дитяче Євробачення-2024 буде Артем Котенко з піснею «ДІМ».

Фінал конкурсу відбудеться в іспанському Мадриді 16 листопада.

Як писала «Судово-юридична газета», переможця Нацвідбору визначили за результатами голосування журі (50%) та глядачів (50%). Глядацьке онлайн-голосування відбувалося у два етапи.

Нагадаємо, серед конкурсантів були:

Ілля Коновченко — «SPACESHIP».

Анастасія Бєлібова — «Unbelievable».

Вероніка Коган — «Harmony».

Злата Іванів — «НАМИСТО».

Артем Котенко — «ДІМ».

Ангеліна Глогусь — «Плачуть янголи».

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