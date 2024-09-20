У Дії відкрили голосування за переможця Нацвідбору на дитячий конкурс Євробачення-2024

Переможця визначать за результатами голосування журі (50%) та глядачів (50%).

У мобільному застосунку Дія 20 вересня стартував перший етап глядацького голосування за переможця Національного відбору на дитячий пісенний конкурс Євробачення-2024.

Переможця Нацвідбору визначать за результатами голосування журі (50%) та глядачів (50%). Глядацьке онлайн-голосування відбудеться у два етапи. Опитування в Дії триватиме з 10:00 20 вересня до 10:00 22 вересня.

Взяти участь в голосуванні можуть всі охочі віком від 14 років. Для цього потрібно зайти в застосунок Дія, в розділі «Сервіси» обрати «Опитування» та віддати свій голос за одного з шести учасників:

Ілля Коновченко — «SPACESHIP».

Анастасія Бєлібова — «Unbelievable».

Вероніка Коган — «Harmony».

Злата Іванів — «НАМИСТО».

Артем Котенко — «ДІМ».

Ангеліна Глогусь — «Плачуть янголи».

Другий етап голосування відбудеться під час трансляції фіналу Національного відбору, 22 вересня.

Фінал Нацвідбору розпочнеться 22 вересня о 18:00.

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