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Обрано голову Конотопського міськрайонного суду Сумської області

20:17, 20 вересня 2024
Головою суду обрано Віталія Кравченка.
Обрано голову Конотопського міськрайонного суду Сумської області
Фото: kn.su.court.gov.ua
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Конотопський міськрайонний суд Сумської області повідомив, що 20 вересня відбулись збори суддів суду, під час якого було обрано голову суду.

За результатами таємного голосування, одноголосно, головою Конотопського міськрайонного суду Сумської області обрано Кравченка Віталія Олександровича.

Відповідно до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» голова суду обирається на посаду строком на три роки, але не більш як на строк повноважень судді.

Раніше ми писали, що обрано голову Красноградського райсуду Харківської області.

Також обрали голову та заступника голови Рівненського окружного адміністративного суду.

Крім цього, обрано голову Перемишлянського районного суду Львівської області.

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