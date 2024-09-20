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Трамп заявив, що американці єврейського походження «будуть частково винні», якщо він програє вибори

18:52, 20 вересня 2024
Дональд Трамп поскаржився, що він відстає в опитуваннях від Камали Гарріс серед американських євреїв.
Трамп заявив, що американці єврейського походження «будуть частково винні», якщо він програє вибори
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Кандидат у президенти США Дональд Трамп заявив, що американські виборці єврейського походження «будуть частково винні», якщо він програє вибори. Про це повідомляє Reuters.

Зокрема, на національному саміті Ізраїльсько-американської ради Трамп поскаржився, що він відстає в опитуваннях від Камали Гарріс серед американських євреїв.

«Якщо я не виграю ці вибори - і єврейський народ справді матиме багато спільного з цим, якщо 60% людей проголосують за ворога - Ізраїль, на мою думку, припинить своє існування протягом двох років», - заявив він.

Експрезидент США посилався на опитування, яке, за його словами, показало, що Гарріс отримала 60% від американських євреїв.

Трамп також поскаржився на те, що отримав менше ніж 30% голосів на виборах 2016 року, які він виграв, і на виборах 2020 року, які він програв президенту Джо Байдену.

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