Трамп заявил, что американцы еврейского происхождения «будут частично виноваты», если он проиграет выборы

Дональд Трамп пожаловался, что он отстает в опросах от Камалы Гаррис среди американских евреев.

Кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что американские избиратели еврейского происхождения «будут частично виноваты», если он проиграет выборы. Об этом сообщает Reuters.

В частности, на национальном саммите Израильско-американского совета Трамп пожаловался, что он отстает в опросах от Камалы Харрис среди американских евреев.

«Если я не выиграю эти выборы – и еврейский народ действительно будет иметь много общего с этим, если 60% людей проголосуют за врага – Израиль, по моему мнению, прекратит свое существование в течение двух лет», - заявил он.

Экс-президент США ссылался на опрос, который, по его словам, показал, что Харрис получила 60% американских евреев.

Трамп также пожаловался на то, что получил менее 30% голосов на выборах 2016 года, которые он выиграл, и на выборах 2020 года, которые он проиграл президенту Джо Байдену.

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