Избран председатель Конотопского горрайонного суда Сумской области

Председателем суда избран Виталий Кравченко.

Фото: kn.su.court.gov.ua

Конотопский горрайонный суд Сумской области сообщил, что 20 сентября состоялось собрание судей суда, во время которого был избран председатель суда.

По результатам тайного голосования, единогласно, председателем Конотопского горрайонного суда Сумской области избран Кравченко Виталий Александрович.

В соответствии с Законом Украины «О судоустройстве и статусе судей» председатель суда избирается на должность сроком на три года, но не более срока полномочий судьи.

Ранее мы писали, что избран председатель Красноградского райсуда Харьковской области.

Также избрали председателя и заместителя председателя Ровенского окружного административного суда.

Кроме того, избран председатель Перемышлянского районного суда Львовской области.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.