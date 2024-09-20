В Дії открыли голосование за победителя Нацотбора на детский конкурс Евровидение-2024

Победителя определят по результатам голосования жюри (50%) и зрителей (50%).

В мобильном приложении Дія 20 сентября стартовал первый этап зрительского голосования за победителя Национального отбора на детский песенный конкурс Евровидение-2024.

Победителя Нацотбора определят по результатам голосования жюри (50%) и зрителей (50%). Зрительское онлайн-голосование состоится в два этапа. Опрос в Дії будет длиться с 10:00 20 сентября до 10:00 22 сентября.

Принять участие в голосовании могут все желающие от 14 лет. Для этого нужно зайти в приложение Дія, в разделе «Сервисы» выбрать «Опрос» и отдать свой голос за одного из шести участников:

Илья Коновченко – «SPACESHIP».

Анастасия Белибова – «Unbelievable».

Вероника Коган – «Harmony».

Злата Иванив - «Ожерелье».

Артем Котенко – «ДОМ».

Ангелина Глогусь – «Плачут ангелы».

Второй этап голосования пройдет во время трансляции финала Национального отбора, 22 сентября.

Финал Нацотбора начнется 22 сентября в 18.00.

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