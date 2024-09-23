Артем Котенко с песней «ДОМ» – Украина определилась с представителем на детское Евровидение

Артём Котенко представит Украину на Детском Евровидении-2024 в Мадриде.

Представлять Украину на международном конкурсе «Детское Евровидение-2024» будет Артем Котенко с песней «ДОМ».

Финал конкурса пройдет в испанском Мадриде 16 ноября.

Как писала «Судебно-юридическая газета», победителя Нацотбора определили по результатам голосования жюри (50%) и зрителей (50%). Зрительное онлайн-голосование проходило в два этапа.

Напомним, среди конкурсантов были:

Илья Коновченко – «SPACESHIP».

Анастасия Белибова – «Unbelievable».

Вероника Коган – «Harmony».

Злата Иванив - «Ожерелье».

Артем Котенко – «ДОМ».

Ангелина Глогусь – «Плачут ангелы».

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