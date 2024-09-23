Артем Котенко с песней «ДОМ» – Украина определилась с представителем на детское Евровидение

Представлять Украину на международном конкурсе «Детское Евровидение-2024» будет Артем Котенко с песней «ДОМ».
Финал конкурса пройдет в испанском Мадриде 16 ноября.
Как писала «Судебно-юридическая газета», победителя Нацотбора определили по результатам голосования жюри (50%) и зрителей (50%). Зрительное онлайн-голосование проходило в два этапа.
Напомним, среди конкурсантов были:
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.