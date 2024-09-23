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Премьер-министр Великобритании Кир Стармер завел сибирского котенка, который теперь живет на Даунинг-стрит, фото

15:54, 23 сентября 2024
Котенок присоединился к компании кота Ларри, живущего в резиденции.
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер завел сибирского котенка, который теперь живет на Даунинг-стрит, фото
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Премьер-министр Великобритании Кир Стармер показал первую фотографию своего нового сибирского кота по кличке Принц. Об этом сообщает dailymail.

Котенок присоединился к компании кота Ларри, живущего в резиденции.

Премьер-министр сфотографировался за своим столом с Принцем, занимающимся своими кавычками бумагами.

Кир Стармер рассказал, что пушистый был «частью сделки» с его детьми. Они согласились переехать только тогда, когда им пообещали немецкую овчарку. Но размеры новой квартиры не позволили, и тогда удалось «сторговаться» еще на одного кота (премьер уже перевез в дом №10 свою кошку по прозвищу Джоджо).

Старожил Даунинг-стрит кот Ларри уже отреагировал на появление нового соседа. "Мой статус самого красивого кота на Даунинг-стрит остается неоспоримым", - написано на его странице в X.

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