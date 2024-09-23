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Трамп заявил, что не будет баллотироваться на следующих выборах президента, если проиграет в ноябре

18:54, 23 сентября 2024
Дональд Трамп сказал, что не будет баллотироваться снова, если проиграет, «это все»
Трамп заявил, что не будет баллотироваться на следующих выборах президента, если проиграет в ноябре
Источник фото: REUTERS/Brian Snyder
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Экс-президент США и кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что не будет баллотироваться на выборах 2028 года, если проиграет в ноябре этого года. Об этом сообщает агентство Reuters.

Отвечая на вопрос, планирует ли он принять участие в следующих президентских выборах в 2028 году, если не одержит победу в этом году, Трамп ответил:

«Нет, я не хочу. Думаю, что это будет – это будет все. Я вообще этого не вижу».

«Надеюсь, мы добьемся успеха», – добавил он, имея в виду выборы президента, которые состоятся 5 ноября.

Как писала «Судебно-юридическая газета», кандидатка в президенты США от Демократической партии Камала Гаррис опережает своего оппонента-республиканца Дональда Трампа на 5 пунктов, согласно опросу NBC News. За шесть недель до выборов Гаррис получает поддержку 49% зарегистрированных избирателей, тогда как Трамп 44%.

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