СБУ знешкодила оперативно-бойову групу російського гру, яка готувала силове захоплення влади в Одесі

Як зазначають у СБУ, у результаті спецоперації затримали керівника ворожого осередку та його «праву руку».

Служба безпеки України повідомила про нейтралізацію оперативно-бойової групи воєнної розвідки рф в Одесі.

Як зазначають у СБУ, у результаті спецоперації затримали керівника ворожого осередку та його «праву руку». У них вилучили понад 70 одиниць вогнепальної зброї з оптичними прицілами та боєприпаси, а також бронежилети, шоломи, балістичні окуляри та інше тактичне спорядження.

«За інструкцією російської спецслужби ще на початку повномасштабного вторгнення рф зловмисники готувалися до силового захоплення держустанов на Одещині. Окрім штурмів адмінбудівель фігуранти мали атакувати Сили оборони з тилу, якби окупанти наближалися до портового міста», - пишуть у СБУ.

За інформацією слідства, після невдач рф на фронті цю оперативно-бойову групу перевели в режим очікування і активували лише влітку 2024 року, коли вона отримала таємні завдання. Але, як наголошують у СБУ, ворожі наміри були зірвані.

За матеріалами справи, резидентом (старшим) агентурно-бойової групи російського гру був 49-річний мешканець тимчасово окупованого Криму.

«Після захоплення півострова він переїхав до Одеси, де на початку повномасштабної війни почав формувати оперативно-бойові загони під виглядом декількох громадських організацій.

Для загалу ГО займалися питаннями військової історії, екології та юриспруденції, а насправді створили підпільні групи: снайперів, розвідки, зв’язку, оперативного забезпечення і одну з основних – штурмову групу.

У підборі потенційних кандидатів фігуранти надавали перевагу громадянам із спеціальними навичками, досвідом ведення бойових дій або вузькопрофільним спеціалістам», - розповідають у СБУ та додають, що учасникам групи обіцяли «посади» у місцевій окупаційній адміністрації рф.

Загалом фігуранти завербували до складу ворожого осередку понад два десятки осіб, які підпорядковувалися своєму керівнику за принципами військової ієрархії, зазначають у Службі безпеки.

Під час обшуків у фігурантів окрім зброї і тактичного спорядження також було вилучено інструкції з підривної діяльності, холодну зброю, зокрема з логотипом спецслужб рф, та комп’ютерну техніку із доказами злочинів.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили затриманим про підозру за такими статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 28, ч .1 ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади, вчинені за попередньою змовою групою осіб);

чч. 1, 3 ст. 260 (створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань).

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