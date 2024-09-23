На Київщині судитимуть зловмисників, які постачали до України наркотиків під виглядом дитячих іграшок

Наркотичні засоби доставляли за допомогою міжнародних відправлень в коробках з-під дитячих іграшок та одягу.

До суду скеровано обвинувальний акт стосовно трьох членів організованої злочинної групи за фактом контрабанди наркотичних засобів з метою їх збуту. Про це повідомляє Київська обласна прокуратура.

За даними слідства, троє мешканців Житомира налагодили канал контрабандного переміщення канабісу та кокаїну з Канади до України. Наркотичні засоби доставляли за допомогою міжнародних відправлень в коробках з-під дитячих іграшок та одягу. Після отримання «товару» його фасували та відправляли для подальшого збуту по всій країні.

Під час проведення обшуків правоохоронними органами вилучено міжнародні відправлення, зокрема, 6 кг особливо небезпечного наркотичного засобу канабіс та 15 г кокаїну.

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